滙控預告裁員？管理層傾向節流多於「開源」...

以目前情況估計，滙控距離明年的成本目標仍差5億美元。邵偉信表示，正看到相當普遍的成本通脹，固定薪酬已佔了滙控成本的一半，明年將不得不再次大幅上調薪金。滙控目標是將成本增長控制在2%以內，但邵氏表示，滙豐基礎成本潛在增幅6至7%。他直言，解決成本問題的唯一方法，是在內部對成本採取「相當殘酷」的做法。他又指，行政總裁祈耀年和他一樣，比較傾向節流多於「開源」。

高盛就傳出採取「相當殘酷」的做法，將從今月起裁減數百名員工以減省開支。該行通常每年會在表現最差的員工之中裁減約1至5%的人，但過去兩年因爆發疫情而停止裁員計劃，該行員工總數約47,000人。消息指該行最快下周裁員，若裁減1%員工，料涉及約500人。

外媒報道指，由於交易量下降，高盛重啟裁員行動。該行7月時就已警告，如果經濟前景轉差，可能會削減開支並減慢招聘速度。此外，分析師估計，今年高盛的利潤將下跌超過40%。

另一邊廂，巴克萊銀行正瞄準非洲的高淨值市場，從瑞信集團挖角9名專家，同時加速擴張在非洲的特許經營權。巴克萊表示，該銀行在南非擁有大約15名銀行家，目前規劃招聘更多人手。非洲大約一半超級富豪來自南非、尼日利亞和肯尼亞，因此該行擴展重點主要投放在這些地方。