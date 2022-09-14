【各懷異心】美國組「晶片四方聯盟」制華有難度

正當中國外交部再度炮轟美國加辣對華晶片出口管制是「科技霸權主義」，英媒報道，華府在團結「晶片四方聯盟」(Chip 4)的亞洲成員上亦顯得困難重重，皆因在經濟不景之下，各國政府首為自身利益盤算，對於被美國的意識形態綑綁態度極為審慎，尤其是財長耶倫早前出訪時大談組建關鍵物資供應鏈的南韓。

打滾政壇半世紀的拜登入主白宮後一天到晚把盟友掛在嘴邊，賣弄自己懂外交，可實際上所謂「盟友」卻未必願意「聽佢支笛」。曾於特朗普政府擔任商務部高官的律師尼卡赫塔批評，聯盟進展不順利，反映只有各國動機一致時，拉攏多國的做法才會奏效。

南韓多顧慮 與日關係緊張

英媒引述美國官員指，南韓是聯盟中最多顧慮的成員，他們擔心華府或借聯盟要三星電子或台積電等分享技術，為英特爾(Intel)和美光等與韓企勁敵謀福利，擾亂市場競爭格局；更有南韓官員稱，曾要求美國保證把台灣拉入聯盟不會被中國大陸視為挑戰「一個中國」原則。

退一步說，南韓半導體公司在華有龐大商業利益。該國科學技術情報通信部部長李宗昊稱，中國生意本來就愈來愈難做，事關不容易把製造的晶片設備運往當地，華府需要尊重企業的意願，似乎質疑聯盟的必要性。

聯盟另一成員日本向來親美，惟與南韓的關係一直因歷史爭議而緊張，2019年至今限制向韓出口半導體生產的化學劑。專責科學技術的內閣府特命擔當大臣高市早苗亦表示，鞏固經濟安全的工作不應束縛商業活動、損害創新和效益。

不過，華府鞏固美國境內半導體供應鏈不能說完全無效。台灣硅晶圓大廠環球晶圓擬於德州投資50億美元，建廠生產主要用於90納米或以下較先進製程的12吋晶圓，預期11月底左右動工；董事長徐秀蘭稱，邀請環球晶圓建廠的不僅美國，惟美國的《晶片法案》加分不少。