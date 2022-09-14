【息魔更兇】聯儲9月勢加息0.75厘　11月恐繼續

外媒報道，在數據顯示美國8月通脹高於預期後，聯儲局面臨新的緊縮壓力，可能需要連續第4次加息0.75厘，拖累股市大幅下挫。

美國勞工部周二(13日)公布的數據顯示，雖然8月汽油價格走低使美國總體消費物價指數(CPI)按月上升0.1%，但剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI上漲0.6%，比經濟學家的預期高出整整一倍。

這表明通脹率居高不下而且涉及面廣泛，聯儲局的大幅加息周期可能因此比預期的持續時間更長。

野村表示，這是所有聯儲局官員都關注的報告，這不僅鎖定了9月加息0.75厘，而且可能增加11月會議上再次加息0.75厘的可能性。

投資者目前預期聯儲局9月20至21日會議上連續第3次加息0.75厘的可能性高達100%，而且對於11月加息0.75厘的押注也有所升高，目前預測到明年4月基準利率最高將達到4.28厘左右。

Renaissance Macro Research LLC美國經濟研究主管Neil Dutta表示，CPI報告增加了聯儲局11至12月期間至少再加息1厘的可能性。這將使聯邦基金利率到年底達到4厘以上。

美國國債孳息率全線走高，2年期孳息率一度飆升0.18厘，至3.75厘左右，達到2007年以來最高水平。30年期孳息率上漲約0.06厘，至3.57厘，為2014年以來最高，但仍低於5年期殖利率。基準10年期國債孳息率一度攀升0.1厘，至3.46厘，美元兌主要貨幣走高，美國股市下跌。

富國銀行全球經濟學家Jay Bryson表示，「我們沒有看到實體經濟出現大幅放緩，這使得存在繼續大幅加息的可能」。