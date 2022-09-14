鄭勤龍：港股短期向上阻力大　需時間整固

由卦象顯示，恒指走勢正處於《水山蹇》變《風山漸》之中，在自然界中，「山」是一個高聳而龐大的阻礙物，因此在易經中便將「山」視為阻礙力和困難。今「蹇」卦和「漸」卦帶「山」的原素，因此若將其意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指在短期內的阻力仍然不輕。

承接上文預示港股或有利短線見底反彈的《乾為天》變《火風鼎》卦，恒指上周三(7日)在18,915點開市，當日指數在低見18,818點後現反彈，直至昨日大市在高見19,492點後才見回吐，恒指最後下跌了35點，收報19,326點，可說是已應驗了龍是由低的位置向上飛的「乾為天」卦和每每有先低後高應驗的「鼎」卦卦象。

「蹇」卦的卦象為跛足走路的人，引申為前進難行之意，若將其意象應用於大市的預測上，便可理解為困難重重，因此走勢較為反覆。

「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體型寵大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息的地方，引申為「止而進」。固此相信恒指未來在大幅反彈之前，仍還需要多一些時間去整固才可以振翅高飛。

玄學金融家 鄭勤龍