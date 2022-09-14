陳錦興：中建材今年跌21%　具反彈空間

中國建材中期業績符預期，收入1,089.6億人民幣(下同)，按年下降10.6%；毛利210.56億元，下跌30.6%。錄得純利54.5億元，倒退31.2%，每股盈利64.6分。不派中期息。惟新材料業務成為新亮點，如石膏板、玻璃纖維、風電葉片及鋰電池隔膜等，佔公司利潤50%。

行業方面，2022年上半年，受國內疫情多點散發、宏觀經濟環境偏弱、基建項目資金不足、全國房地產開發投資降幅擴大等影響，基礎建材板塊需求出現收縮，全國水泥產量9.77億噸，按年下降15%，而水泥產品平均售價下降。

然而展望下半年，內地經濟進入修復階段，新一輪穩增長政策正在加碼，而政策轉向支持內房保交樓，也利好傳統建材；智能製造推進轉型升級進一步深化、數字經濟、綠色低碳等持續發展，則有利中建材的新材料業務壯大發展。

即使今年炎熱夏季以致水泥需求恢復速度延遲，但市場對今年第四季的需求持正面看法，而管理層預計在9月中，需求可恢復至去年水平。現價預測市盈率約5倍，估值並不昂貴，有炒復甦的動力，建議7.5港元吸納，上望阻力位9元，跌破支持位6.8元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)