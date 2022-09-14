2022年世界上最富有城市　香港排名係…

外媒引述Henley & Partners調查顯示，2022年美國在全球百萬富翁人數最多的20個城市中佔據主導地位，紐約以34.56萬名百萬富翁和其他5個美國城市(三藩市、洛杉磯、芝加哥、休斯敦和達拉斯)在世界上最富有的城市排名榜上有名。此外，東京以30.49萬名居民高淨值人士的身價超過100萬美元位居第二，而多年來世界上最富有的城市倫敦則跌至三藩市灣區下方的第4位，僅擁有27.24萬名百萬富翁。

北京(第9名)和上海(第10名)兩個中國城市進入前10名，瑞士和澳洲分別獲得兩個城市名額，悉尼(第11名)、蘇黎世(第15名)、墨爾本(第17名)、日內瓦(第19位)都晉級了。新加坡(第5位)、香港(第12位)、法蘭克福(第13位)、多倫多(第14位)、首爾(第16位)，最後是巴黎，下降3位，至第20位。

Henley & Partners行政總裁Juerg Steffen指出，前20名中有14個位於舉辦投資移民項目的國家。「在紐約、倫敦、新加坡、悉尼和多倫多等領先的國際財富中心居住、工作、學習和投資的權利可以通過投資居住獲得。能夠重新安置自己、家人或企業到一個更有利的城市，或者可以選擇在世界各地的多個不同住宅之間進行選擇，對於私人客戶來說，這是國際財富和遺產規劃中愈來愈重要的一個方面。」