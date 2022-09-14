中薇金融獨立調查發現前副總裁涉嫌不當行為 續停牌
2022年09月14日 07:22
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中薇金融(00245)表示，獨立顧問已完成調查並發表報告。於調查過程中，獨立顧問注意到公司前副總裁及公司間接全資附屬中薇資管前經理負責的目標基金A及目標基金B投資，存在不符合規定及異常之處。
基於獨立顧問的可得資料及其進行的工作，獨立顧問並無識別顯示公司其他管理人員，與公司前副總裁及中薇資管前經理串通的任何直接證據。另外，獨立顧問並無識別顯示公司現時或前僱員就審核截至2021年12月31日止年度的財務業績的未決事宜，而與外部人士訂立的任何未披露協議或安排的任何紀錄。
經考慮該報告所載之調查結果及推薦建議後，董事會已經或將會採取以下行動：向相關機構(包括香港警方)報告有關事項；尋求法律意見以釐定及制定針對公司/中薇資管相關前僱員(包括中薇資管前經理及公司前副總裁)的行動；尋求法律意見並考慮是否對有關目標基金A及目標基金B的相關人士採取行動；公司已實施嚴格的控制措施，以監控公司及中薇資管記錄的使用、保留及銷毀；及委聘獨立專門人員進行內部監控檢討，以確保採取適當措施防止類似事件發生。
公司股份已自2022年4月1日上午9時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至公司達成復牌指引。