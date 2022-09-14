中薇金融獨立調查發現前副總裁涉嫌不當行為　續停牌

基於獨立顧問的可得資料及其進行的工作，獨立顧問並無識別顯示公司其他管理人員，與公司前副總裁及中薇資管前經理串通的任何直接證據。另外，獨立顧問並無識別顯示公司現時或前僱員就審核截至2021年12月31日止年度的財務業績的未決事宜，而與外部人士訂立的任何未披露協議或安排的任何紀錄。

經考慮該報告所載之調查結果及推薦建議後，董事會已經或將會採取以下行動：向相關機構(包括香港警方)報告有關事項；尋求法律意見以釐定及制定針對公司/中薇資管相關前僱員(包括中薇資管前經理及公司前副總裁)的行動；尋求法律意見並考慮是否對有關目標基金A及目標基金B的相關人士採取行動；公司已實施嚴格的控制措施，以監控公司及中薇資管記錄的使用、保留及銷毀；及委聘獨立專門人員進行內部監控檢討，以確保採取適當措施防止類似事件發生。

公司股份已自2022年4月1日上午9時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至公司達成復牌指引。