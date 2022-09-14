港股黑期跌500點　比特幣冧近一成

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.97；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.9776；美元兌日圓處144.49；歐元報0.9978，英鎊報1.1499。金價處1,702.53美元。布油報93.51美元，紐油報87.56美元。比特幣挫9.9%，至2.01萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水500點。

●道指收報31,104點，跌1,276點或3.94%；標指收報3,932點，跌177點或4.32%；納指收報11,633點，跌632點或5.16%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報18,860點，跌466點或2.47%。

●即月恒生指數夜期收報18,864點，跌452點，低水463點，成交23,137張。

●紐約期油跌0.47美元或0.5%，收報每桶87.31美元；布蘭特期油跌0.83美元或0.9%，收報每桶93.17美元。

●紐約期金收報1,717.4美元，跌23.2美元或1.3%。

●英國富時100指數收報7,385點，跌87點或1.17%；德國DAX指數收報13,188點，跌213點或1.59%；法國CAC指數收報6,245點，跌87點或1.39%。