港股挫近500點　京東集團瀉半成　藥明生物未止跌

憂慮美國再重手加息，港股跟隨外圍挫近500點，恒生指數低見18,837點，暫守上周低位18,803點，暫維持逾400點跌幅。國企指數跌150點；科技指數跌100點，主板成交近300億港元。

科技股領跌，京東集團挫5%；百度集團跌4.5%；阿里巴巴跌3.9%；舜宇光學跌3.6%；小米集團跌2.8%；美團跌2.2%；網易跌1.6%；騰訊跌1.5%。

金融股合力拖低大市，滙豐控股及香港交易所齊跌2.6%；友邦保險跌2%；中國平安跌1.9%；工商銀行及建設銀行跌1.5%。

其他藍籌股方面，創科實業回吐8.8%表現最差。昨日急跌的藥明生物一度再挫6%，暫跌幅收窄至3.3%。中國海洋石油逆市漲2.2%，是表現最佳藍籌。

【09:20】港股挫近400點 失守萬九關 科網股沽壓重

美國通脹高過預期，加息預期升溫，美股應聲大冧過千點。港股開市跟隨挫393點或2.03%，恒生指數報18,933點；國企指數低開144點或2.18%，報6,488點；科技指數跌104點或2.56%，報3,965點。

納指瀉逾5%，大型科網股被拋售，成跌市火車頭。百度集團重挫5%；阿里巴巴跌3.7%；京東集團跌3.4%；美團跌2.6%；小米集團跌2.2%；網易跌1.9%；騰訊跌1.4%。