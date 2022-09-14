SWIFT預先校驗支付新功能　助加快跨境支付

環球銀行金融電信系統(SWIFT)宣布，近期推出全新功能，根據其過往跨境資金流動的全球數據智能，能在進行國際支付前偵測潛在問題。該新功能是SWIFT實現即時、無縫交易策略的一部分。

該項新功能憑藉分析SWIFT網絡中過往跨境金融報文內所傳送的資料，從而識別已成功存入資金的帳戶，並藉此找出收款人資料中可能出現的錯誤，而有關錯誤則是導致跨境支付延誤的最常見原因。此統一驗證是根據每年40億帳戶之間，高達90億宗交易報文當中的匿名整合數據，藉此提供任何一間金融機構都無法具備的洞察力。因此，無論交易雙方或銀行之前是否進行過交易，他們都可以實時確保支付成功。

這頂新功能是SWIFT預先校驗支付服務(Payment Pre-validation)的擴展功能，目前該功能已經可以通過應用程式介面(API)提供給銀行使用，意味銀行客戶能更加快捷地在全球進行跨境支付。

推出相關功能象徵著SWIFT在推動全球實現即時、無障礙，以及高度相互操作使用的跨境支付新時代中邁進了一大步。作為有關戰略的重要組成部分，SWIFT還在多個領域推出了全新產品和服務，例如SWIFT在小額跨境支付領域中推出了SWIFT Go；此外，SWIFT還與業界在央行數碼貨幣(CBDCs)、資產代幣化(tokenisation)，以及人工智能等範疇進行了深入研究，旨在進一步擴展業務領域，為客戶提供更完善的服務。

SWIFT首席創新總監Thomas Zschach表示，如果客戶想進行國際支付，SWIFT能立即分析該帳戶過去是否曾成功存入資金，從而預測成功支付的可能性，並會直接將相關分析結果通知客戶，確保客戶能夠在開始支付程序之前修改任何錯誤資料。