【高盛推介】騰訊回調至300元大關　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股日前回調至300港元大關，上周五(9日)曾反彈，唯獨受周二(13日)美國超預期的通脹數據拖累下跌，周三(14日)最低見299元。現報300.8元，跌約1.3%。國家新聞出版署發布本月國產網絡遊戲獲批名單，當中騰訊有遊戲獲批。此外，據騰訊報表披露，騰訊昨日於聯交所再回購115萬股，涉資約3.52億元。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約3,090萬元資金流入好倉。

觀察港股通資金流向，周二北水繼續買入騰訊，錄得約1.2億元資金淨買入。

就騰訊回調至300元大關，投資者在低位部署時宜留意貼價選擇。

騰訊購22656，行使價348.2元，2023年1月16日到期，實際槓桿8.0倍，貼價。

騰訊購22662，行使價360元，2023年1月26日到期，實際槓桿8.1倍， 高槓桿。

騰訊購14961，行使價350元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.6倍，低面值、長期。

騰訊牛64357，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿21.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛60742，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，實際槓桿10.2倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.8倍，價外。

騰訊熊68753，收回價330元，行使價333元，換股比率500，實際槓桿8.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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