【高盛推介】美國加息預期升高　滙豐、友邦低位整固

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股近期持續在48港元水平附近整固，周二(13日)升約1.7%，周三(14日)早段受壓回調。現報47.55元，跌約2.7%。據CME數據顥示，公布通脹數據後，美聯儲加息預期大幅走高，加息0.75厘的概率近65%，加息1厘的概率則由0%上升至近35%。滙控代表表示，滙控或於明年下半年恢復股票回購。

友邦保險周二跌約1.7%，周三早段繼續整固，最低見71.4元的半年低位。現報71.55元，跌約2.7%。有券商料今年上半年，保險股的壽險新業務價值較之前收縮，但友邦中國除外。該行給予友邦「買入」評級，目標價102元。

觀察個股輪證資金流向，日前資金積極趁低部署滙控好倉，周二則見資金平好倉止賺，並反手流入淡倉，周三早段再度見資金重新吸納好倉。友邦好倉於周二獲資金轉向流入，有約300萬元。上周四(8日)至本周二共錄得約140萬元資金流入友邦淡倉。

滙豐購16685，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿14.2倍，高槓桿。

滙豐購28027，行使價48.65元，2022年10月25日到期，實際槓桿15.6倍，貼價、短期，只宜即市部署。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿18.8倍，相近收回價近牛中街貨最低。

滙豐沽20268，行使價42元，2022年12月20日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿、低街貨。

滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿8.5倍，中期、低街貨。

滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿5.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低面值。

友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。

友邦牛67095，收回價68元，行使價67.4元，換股比率100，實際槓桿15.6倍，相近收回價牛證中街貨最低。

友邦沽22057，行使價75元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。

友邦熊64358，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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