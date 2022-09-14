【產經直播】通脹高燒不退 敲響環球股市新一輪警鐘？
2022年09月14日 12:33
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美國8月通脹高於市場，「加息放緩」夢碎，市場普遍預計，下周聯儲局將加息75點子，大行野村更率先預期將加息100點子，隔晚美股重挫，當中納指更是跌逾5%，創2020年3月來最大跌幅。美股議息前難有運行？南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(07568)可做對沖？
內地公布9月份國產網絡遊戲審批版號，騰訊(00700)旗下投資的南京網典科技附屬移動端遊戲《健康保衞戰》成功上榜，消息暗示內地對科網企業監管整頓鬆綁？唔想押注一隻，追入南方東英恒生科技指數ETF(03033)可有效分攤風險？
美國通脹數據較預期高引發恐慌，市場擔心大幅加息造成經濟衰退，大摩與瑞銀同步下調2022年底油價預期，油價仲未跌夠？吼南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)值博率高？
國家能源局綜合司早前就《光伏電站開發建設管理辦法（二次徵求意見稿）》公開徵求意見，進一步鼓勵採用智能電網等先進技術，提高電力系統接納光伏發電的能力，料有助行業發展，加上硅料價格屢創新高，南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF(03134)可趁低吸納？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛及南方東英資產管理銷售，以及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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