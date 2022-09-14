晉環新推80伙價單 折實售價由886萬元起

市區鐵路上蓋新盤重啟銷售工作，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(14日)新推的第6號價單涉及80伙，折實平均呎價約36,862港元，其中開放式單位新增樓價3.7%特選置業優惠，折實售價886.9萬元起，預計9月內展開銷售。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，公司項目潛力有信心，把部分特選單位留待接近現樓才推售，今日推出價單單位屬項目最後一批單位可供短期樓花發售，戶型包括44個開放式單位、8個一房單位、11個兩房單位及17個四房單位，實用面積290至1,218方呎。定價最低單位為第2B座6樓D單位，實用面積294平方呎，屬開放式間隔，折實售價886.9萬元，呎價約30,167元。

他續稱，由於項目快將現樓交付，發展商特意推出多個置業優惠，若買家選用建築期付款計劃可享高達售價18%的折扣優惠。開放式戶型的客戶額外享有特選置業優惠，該戶型最高折扣優惠達21.7%。

晉環去年5月開售迄今累售約624伙，佔單位總數800伙約78%，套現逾136億元。項目已接近現樓階段，預計關鍵日期為今年底，今日公布推售新一批單位，並於明(15日)開放現樓予預約人士參觀。