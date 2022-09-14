分析：美國通脹增速快過經濟　熊市恐持續

外媒報道，美國8月消費物價指數(CPI)增幅超預期，而且高於經濟增長，拖累美股大冧，熊市持續更久的風險隨之升溫。據外媒研究，市場預期顯示，美國通脹增速高於經濟增長的情況至少會持續至2023年。

美股周二(13日)重創，反映市場普遍對最新CPI數據感到不安，原因是這很可能令美國聯儲局維持連續3次會議加息0.75厘的步伐，甚至有機會在即將舉行的會議上加息1厘，同時為之後推行更激進的緊縮政策打開大門。

有股票策略師表示，過去半世紀的主要熊市都發生在通脹增速高於經濟增長時，如1970年代通脹飆升，以及2000年代初那段緩慢擴張和穩定通縮的時期。據策略師說法，雖然通脹在1960年代後半期加速增長，但一直至1960年代尾聲才超越經濟增速，而美股是在1968年左右見頂，符合歷史經驗。

策略師表示，即使最新CPI引發市場焦慮，一旦有更進一步迹象顯示通脹緩解，將有助於穩定企業利潤率並控制價格，成為恢復牛市趨勢的長期關鍵。

此外，有分析師指，快速加息可能導致通脹放緩，比大眾廣泛認為的更能支持利潤增長前景，因為利潤率一直都是企業每股盈利疲軟的根源，而價格上漲是壓縮企業獲利空間的直接因素。