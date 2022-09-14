據報擬降硬科技公司上市收入門檻　港交所：研究新增章節

發言人另指出，港交所將繼續推進各項措施，以確保港交所的市場和上市制度具有足夠的吸引力和國際競爭力，並會不斷完善其監管。

可能符合資格的公司包括新能源、軟件即服務(SaaS)、平台即服務(PaaS)、智能製造和機械人、半導體、量子計算、自動駕駛和人工智能(AI)，並將這些企業分為兩大類，分別是公司預商業化(Firms pre-commercialization)及商業化公司(Commercialized firms)。

報道提到，港交所針對這兩類公司提出的具體條款，要求公司預商業化(Firms pre-commercialization)在上市時市值將超過20億美元(約156億港元)；商業化公司(Commercialized firms)要求2億至3億港元收入，而目前的要求為5億港元；市值要求至少為10億美元。