道期升過百點 日圓彈上143水平
2022年09月14日 16:23
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美匯指數報109.6；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.9683；美元兌日圓日內高見144.96，最新回落至143.05；歐元處1.0005；英鎊報1.1547。金價報1,704美元。布油報92.61美元，紐油處86.85美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升108點。
●市後關注點
-17:00 歐元區7月工業生產
-20:30 美國8月生產物價指數
●港股午後續跌，恒生指數全日收報18,847點，跌479點或2.48%。國企指數跌162點；科技指數跌115點或2.85%，主板成交937億港元。阿里巴巴跌4.49%。https://bit.ly/3Dowluz
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●內地A股向下，金融股乏力，寧德時代跌4.5%。https://bit.ly/3S40IdW
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●英國8月通脹回落至9.9%，重回單位數水平。
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●傳美國研油價跌穿80美元時補充石油儲備。
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