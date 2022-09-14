【產經直播】港股要跌到幾深？
2022年09月14日 16:45
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美國通脹超出預期，隔晚美股大瀉，港股周三(14日)隨即低開393點，一度失守18,800關，最多跌529點，低見18,797點，最終收市跌479點，報18,847點，成交937億元；而科指亦跌穿4000點關，跌逾2%。港股今轉要跌到幾深？
美債息率向上，科技股成拋售對象；內媒報道，人社部等5部門對美團(03690)等11家平台企業，就保障新就業形態勞動者權益展開行政指導，美團跌2%。但另方面，國家新聞出版署發布《2022年9月份國產網絡遊戲審批信息》，共73款遊戲獲批，其中包括騰訊控股(00700)間接投資子企旗下遊戲，加上騰訊旗下騰訊音樂，傳最快下周二在港第二上市，不過騰訊仍要跟市跌，失守三百元大關。科網板塊究竟何去何從？
中國海洋石油(00883)周二(13日)回購1,493萬股，涉資約1.49億元。摩通稱，中海油開始H股回購行動，相信未來3個月或會持續回購，維持其「增持」評級，中海油股價逆市升2%，短線股價繼續升升升？
港股近期成交持續淡靜，香港交易所(00388)盤中更逾兩年來首次失守300元關，低見298元。野村下調港交所目標價，股份短期將繼續受壓？幾時先有起色？
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