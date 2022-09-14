【產經直播】港股要跌到幾深？

美國通脹超出預期，隔晚美股大瀉，港股周三(14日)隨即低開393點，一度失守18,800關，最多跌529點，低見18,797點，最終收市跌479點，報18,847點，成交937億元；而科指亦跌穿4000點關，跌逾2%。港股今轉要跌到幾深？

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