世邦魏理仕：過去3年香港甲廈獲承租面積大減230萬方呎

世邦魏理仕發表名為《演化．蛻變 - 香港寫字樓市場三年論2022》研究報告指出，香港在過去約3年，受到疫情及環球地緣政治緊張局勢影響，本地各行各業對甲級寫字樓市場的需求疲弱，甲級寫字樓出現歷史上最長及最深的下行周期，空置率創新高，期間該類商廈租用面積減少約230萬方呎，跌幅約3.1%。

上述報告涵蓋本港253座甲級寫字樓，涉及約8,260萬方呎商廈空間。該空間由大約1萬間公司租用，合共超過1.8萬個辦公場所。

報告顯示，2019年3月至2022年3月期間，很多行業減少租用寫字樓，其中甲級商廈租用面積減少至約7,300萬方呎，期間以租用面積計，物流與貿易業、專業服務(法律除外)以及銀行和金融業的總租用面積跌幅最大。而按租用百分比計算，物流與貿易業及專業服務(法律除外)業的總租用面積縮減幅度最大，分別下降約11.8%和約14.4%，而銀行和金融業的總租用面積僅減少約2.8%。

報告又指出，截至今年3月的三年內，香港共有948間企業(或佔所有甲級寫字樓租戶約9.5%)縮減租用甲級寫字樓空間，令空置率上升。甲級寫字樓空置率於3月創新高，涉及樓面達到約960萬方呎，並在8月進一步上升至約1,130萬方呎。

不過，商廈租金不斷下跌的、持續增加的可租用面積以及高昂的搬遷成本，大大降低了企業搬離核心區的意欲。企業去中心化的速度有所放緩，過去3年由核心商業區搬入非核心區僅錄約96萬方呎的辦公室面積。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，過去幾年，經濟下行促使企業更仔細地審視辦公室成本，並減少租用面積，令整體新增及擴充寫字樓的需求有所下降，但法律、房地產及醫療保健行業則浮現正面發展迹象。該批行業受經濟影響較小，是過去3年逆周期增長的主要驅動力。

他又指，展望2022至2025年，隨着世界逐漸進入後疫情時代，旅遊限制逐步解除，跨國及中資企業對寫字樓需求或會恢復。然而，在經濟疲弱及工作模式轉型下，需求增長將會緩慢且溫和。多個行業包括財富管理、醫療保健、科技與電訊、建築、共享辦公空間及零售，亦將會於未來3年推動寫字樓需求。