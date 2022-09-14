中銀香港私人財富客戶增3成愛買基金　推視頻投資服務

何偉文（右）及中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理温晞文

是次新增的「RM Chat」Investment by Video視頻投資服務，設有錄影錄音功能，首階段將於指定分行推出，預計於年內覆蓋全線分行。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，在投資方面，「私人財富」客戶喜愛投資基金，今年上半年該客戶群的基金投資額佔個人客戶基金投資總額超過5成。新推出的「RM Chat」Investment by Video 視頻投資服務提供近900隻的基金供選擇，正好滿足客戶對線上理財以及一站式基金交易的需求。

何偉文又指出，自「私人財富」推出以來，業務一直穩步增長。截至今年6月，客戶人數按年增長達 30%，資產管理規模增加14%。2021 年投保全新傳承保障的客戶數目較2020年上升3倍，可見客戶尤其重視財富傳承。