印度富豪直追巴菲特貝索斯　世界分裂造就印度新勢力

美股周二(13日)上演千點大冧市，美國億萬富豪們財富一夕蒸發930億美元(約7,254億港元)，創史上第9大單日損失紀錄，當中以亞馬遜創始人、全球第二大富豪貝索斯損失最為慘重，一夜縮水96億美元或6%後，其《福布斯》實時環球富豪榜的第3位再次拱手讓給印度Adani Group創始人阿達尼(Gautam Adani)及其家族。

經過一夜洗禮後，SpaceX創始人馬斯克身家雖蒸發83億美元或3%，但仍以2,656億美元穩坐世界首富席位，排第二位仍是LVMH集團主席伯納德(Bernard Arnault)及其家族。

值得留意的是，在全球10大富豪榜中，另一位印度籍商人、以石油起家的信實工業創始人安巴尼(Mukesh Ambani)身家不但拋離排第9位的Alphabet聯合創始人佩奇約50億美元外，更進一步進逼第7位的「股神」巴菲特，兩者差距僅約20億美元。換言之，只要美股持續大瀉，安巴尼的排名有望更上一層樓。

這足以印證近年印度逆勢崛起的趨勢，與全球經濟走下坡形成鮮明對比。市場普遍認為是與世界分裂而食盡兩家茶禮有關！隨着美國把全球戰略重點轉移到印太地區制衡中國，印度的戰略地位迅速抬頭，而印度利用這特殊地位，可不怕被制裁而大額進口廉價俄羅斯石油。在過去一年，當許多全球頂級富豪身家皆大幅縮水時，阿達尼身家卻暴漲了668億美元，幾乎翻一番，為10大富豪中唯一無縮水的人。

【受惠戰略布局 制衡中國】

其身家之所以在過去數年以10倍速度增長，主要是其業務能強化印度全球戰略，包括今年7月斥資11.8億美元，奪以色列最重要港口海法港私有化標書，被解讀為遏制中國的舉措。有外媒引述分析指出，在過去兩年，美國一直敦促以色列要視印度為戰略替代。

另外，阿達尼和安巴尼皆支持印度總理莫迪的新能源發展戰略，分別大舉投資700億美元和750億美元，掌控印度的電力、煤炭、天然氣、港口、數碼技術服務、石油勘探、金融、生物科技及電訊等關鍵行業。這明顯是在配合美國的印太戰略，造就亞洲富豪新勢力。