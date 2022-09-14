網信辦：網絡安全法擬加大處罰力度

為了做好《網絡安全法》與相關法律的銜接協調，保護個人、組織在網絡空間的合法權益，中國國家網信辦會同相關部門起草了有關修改網絡安全法決定的徵求意見稿。修改內容主要涉及4方面，新修訂包括完善違反網絡運行安全一般規定的法律責任制度、修改關鍵信息基礎設施安全保護的法律責任制度、調整網絡信息安全法律責任制度及修改個人信息保護法律責任制度。

根據6項修改規定，明顯提高部分違規行為的罰款金額、調整行政處罰幅度與種類。如果關鍵信息基礎設施的運營者使用未經安全審查或安全審查未通過的網絡產品或服務，由有關主管部門責令停止使用，處以採購金額的1倍以上至10倍以下，或上年度營業額5%以下罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元人民幣(下同)以上至10萬元以下罰款。

拒不改正或情節嚴重的，處100萬元以下罰款；情節特別嚴重的，由省級以上有關主管部門責令改正，沒收違法所得，處100萬元以上至5,000萬元以下，或上年度營業額5%以下罰款，並可責令暫停相關業務、停業整頓、關閉網站、吊銷相關業務許可證或吊銷營業執照；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處10萬元以上至100萬元以下罰款，並可以決定禁止其在一定期限內擔任相關企業的董事、監事、高級管理人員或從事網絡安全管理和網絡運營關鍵崗位的工作。公開徵求意見反饋截止時間為9月29日。