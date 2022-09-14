【暢Yen必知】為何日本央行極大機會「托日圓」？

日本媒體周三(14日)引述消息人士報道，日本央行已向市場參與者進行匯率檢查(rate check)，這顯然是準備干預匯市，即伺機大量買入日圓「托匯」。以下是大家在有意兌換日圓前必須知道的事項：

【日本上次干預是何時？】

日本一直以來很少干預圓匯，上次「托價」是1998年，當時亞洲金融危機引發日圓拋售和大量資本外流出日本，再上一次則是1991至1992年。

【為何入市干預？】

貨幣干預只有在日本面臨「三重威脅」時才會成為選項，也就是要匯市、國內股市和債市同時面臨拋售。

【如何運作？】

日本政府若要阻升日圓，財務省將會發行短期債券來籌募日圓，再把日圓販售到市場上，以削弱日圓匯價；若是要阻貶日圓，政府就必須將美元外匯儲備出售到市場上，以換取日圓。

【阻止日圓貶值有何挑戰？】

雖然日本外匯儲備高達1.33萬億美元，為全球第二高，但若日本政府每次進場都需龐大資金才能影響匯率，外儲可能快速縮水。因此，日本進行貨幣干預也需得到其他7大工業國（G7）非正式許可，尤其美國。

【日本央行干預匯市往績】

●2011年8月和10月：出手阻升日圓，因日圓升值可能打亂經濟從地震所引發的不景氣中復甦步伐。

●2011年3月18日：G7聯手抑制強日圓，因在311強勁地震後，日企從外國資產撤回資金來支援國內重建費用，日圓匯率升至紀錄高位。

●2010年9月15日：出售日圓以阻升日圓，當時美元貶至15年低位，每美元兌82.87日圓。

●2004年3月：結束長達15個月的阻升日圓行動，此次干預總共花掉35萬億日圓，即約3,000億美元或2.3萬億港元。

●2002年5至6月：賣出日圓阻升，但日圓續漲

●2001年9月：在美國911事件後，當局賣出日圓阻升

●1999年1月至2000年4月：由於擔憂強日圓遏制經濟復甦，央行至少賣出日圓18次

●1997年至1998年：亞洲金融危機時日圓疲弱，即使日美聯手，也擋不住日圓匯價在1998年8月貶至148日圓兌每美元

●1994年4月至1995年8月：美元兌日圓匯率刷新戰後的紀錄新低。日美屢次聯手干預

●1993年：日本央行在這年大多數時間出售日圓，來削弱日圓升勢

●1991年至1992年：拋售美元來支撐日圓匯價