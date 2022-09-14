【中美競賽】拜登將批9億美元資金增電動車充電站

正當中國的新能源車產業發展領先全球，美國正加快推動電動車產業發展。美國白宮表示，總統拜登今日將宣布批准第一批9億美元的資金，用於35個州設置電動車充電站，此為去年11月通過的1萬億美元基礎建設法案中的一部分。

據悉，美國國會通過近50億美元的撥款，在5年內向各州提供建設數千個電動車充電站的資金。另外，拜登還將在底特律的汽車展上露面，宣布政府將大幅提升購買電動車的數量。白宮表示，2020年聯邦政府的採購中電動車的佔比不到1%，但該比例在去年增長逾1倍，而在今年，各機構採購電動車的數量更是上一財政年度的5倍。

拜登去年12月簽署一項行政命令，要求政府部門在2027年前的車輛採購幾乎改為電動車或插電式混合電動車。美國政府目前擁有65萬餘輛車，每年購車數量約為5萬輛。上月，拜登簽署的價值4,300億美元的《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act)中，授權美國郵政署(USPS)30億美元購買更多的電動車與充電設施。USPS當時透露，計劃大幅增加電動車購置量，並打算從最初向美國卡車生產公司Oshkosh訂購的5萬輛汽車中至少購買2.5萬輛電動車，遠高於USPS先期打算購買的10,019輛。

拜登政府的目標，是到2030年，美國出售的新車中電動車與插電式混合電動車的比例佔50%，並新建50萬個電動車充電站，另外也支持在2030年前逐步停止銷售新的汽油車。

不過，美國官員表示，缺乏充電站仍是普及電動車的一個主要障礙。早前就連前美國總統特朗普亦指電動車續航能力差，「充電時間比行車時間更長」，若其重新當選總統會廢除電動車補貼計劃云云。