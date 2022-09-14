大屋苑輪流蝕讓　德福兩房5年帳輸10萬離場

大型藍籌屋苑逐個蝕讓，九龍灣德福花園兩房單位，減價25萬元後，獲外區上車客以625萬元購入，原業主持貨約5年帳面蝕10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬透露，鰂魚涌太古城9月暫錄得7宗買賣，包括南天閣高層G室，實用面積約561方呎，兩房間隔，望內園及泳池景，以1,188萬元易手，呎價約21,176元，新買家屬於用家。

●利嘉閣梁啟豪表示，北角柏蔚山1座高層B室，實用面積約1,200方呎，四房雙套間隔，成交價3,990萬，呎價約33,250元，屋苑9月買賣成交量兩宗，目前約有20個放盤，入場費由1,280萬元起。

●中原周世康指，灣仔尚翹峰1座低層D室，實用面積約607方呎，套三房間隔，以1,430萬元易手，呎價約23,558元，新買家屬於用家，原業主於2007年以535.1萬元買入，持貨約15年帳面獲利894.9萬元，單位升值約1.67倍。

●美聯蘇振宇表示，西半山華庭閣低層B室，實用面積約883方呎，套三房間隔，原業主割愛以筍價放售，故獲外區用家以1,308萬元購入，呎價約14,813元，新買家購入上車自用，原業主於2012年8月以約1,180萬元購入，轉手帳面獲利約128萬元。

●中原顏燦城指，西半山景雅花園高層A室，實用面積約712方呎，兩房雙套間隔，以1,290萬元易手，呎價約18,118元，原業主於2005年1月以488萬元買入，持貨約17年帳面獲利802萬元，單位升值1.64倍。

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九龍區

●美聯黃遠基透露，九龍灣德福花園B座低層12室，實用面積約517方呎，兩房間隔，開價650萬元放售，減價25萬元後，獲外區上車客以625萬元購入，呎價約12,089元，原業主於2017年3月以635萬元購得，帳面蝕讓10萬元。

●美聯黃育強表示，西南九龍匯璽3B座低層F室，實用面積約350方呎，一房間隔，議價18萬即獲承接，成交價760萬元，較原叫價778萬元，調減約2.3%，呎價約21,714元，原業主於2017年12月以694.5萬元購得，轉手帳面獲利65.5萬元，升值逾9%。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣碧海藍天1座中層B室，實用面積約501方呎，兩房間隔，成交價約808萬元，呎價約16,128元，原業主於2012年以約529萬元購入，持貨約10年帳面獲利約279萬元，物業升值約53%。

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新界區

●美聯田國輝稱，東涌映灣園6座高層G室，實用面積約737方呎，套三房間隔，新買家僅睇樓一日，即極速決定「租轉買」，議價後以855萬元承接自用，呎價約11,601元。

●美聯李錦榮表示，東涌東堤灣畔6座低層B室，實用面積約759方呎，套三房間隔，單位早前以898萬元放售，區內分支家庭議價23萬元後，即決定以875萬元承接自住，呎價約11,528元。

●中原陳偉業指，東涌區9月近半個月僅錄10宗二手買賣，海堤灣畔佔3宗，其中2座低層H室，實用面積約558方呎，兩房間隔，享開揚海景，最初叫價758萬元，其後降價至705萬元，最終減至676萬元成交，呎價約12,115元，累減幅度達約11%。

●中原蔡偉明稱，青衣區9月錄23宗二手買賣，按月回升逾五成，盈翠半島8座中層A室兩房戶，實用面積約518方呎，去年中開價940萬元，隨市況回落，累減130萬元，獲區內首置用家以810萬元承接，呎價約15,637元，較7月份低4層單位再平約5.6%。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣曉峰園2座中層G室，實用面積約546方呎，兩房間隔，外望園景，以約690萬元易手，呎價約12,637元，新買家網上留意到上址開價710萬元，隨即聯絡代理約睇樓，減價20萬元即入市。

●美聯梁浩文指，屯門市廣場1座高層H室，實用面積約342方呎，兩房間隔，獲同區客以442萬元承接，呎價約12,924元，新買家擬入市作長線收租投資，原業主於2011年貨以183.8萬元購入，轉手帳面獲利258.2萬元，升值約1.4倍。

●祥益古文彬表示，屯門叠茵庭9座高層H室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲區內租客垂青，原業主放盤叫價600萬元，累減達70萬元，上述買家遂便決定由租轉買，以530萬元即睇即買自住，呎價約13,911元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋屏欣苑C座低層17室，實用面積約377呎，一房間隔，原業主有意加快出售，大幅減價50萬元，外區客於已補價自由市場一筆過以458萬元購入自用，呎價約12,149元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋屏欣苑B座低層19室，實用面積約447呎，區內綠表客見單位有裝修，而且原業主有意換樓，故增加議幅，累積減價達24.2萬元，於未補價第二市場以435.8萬元購入上址自住，呎價約9,749元。

●利嘉閣周鎮坤表示，粉嶺帝庭軒5座中層G室，實用面積約469方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，以約599萬元成交，呎價約12,772元，新買家為區內換樓客，屋苑9月暫錄2宗二手買賣，現時有約29個放盤，入場費約570萬元起。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺牽晴間10座低層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望內園景，放盤1個半月，原叫價620萬元，期間累減近1成，獲外區上車客漏夜落訂，終以565萬元成交，呎價約13,170元。

●中原林偉明透露，粉嶺碧湖花園3座中層A室，實用面積約489方呎，三房間隔，開價約600萬元，議價後以570萬元易手，呎價約11,656元，原業主則於2009年以180萬元購入，持貨約13年帳面獲利約390萬元，單位升值約2.17倍。

●中原徐家倫表示，大埔白石角海日灣II第6座中層C室，實用面積約243方呎，開放式間隔，開價約430萬元，議價後以425萬元沽出，呎價約17,490元，新買家為用家，原業主於2019年以約372萬元購入，持貨約3年帳面獲利約53萬元，單位升值約14.2%。

●中原黎宗文指，沙田第一城9月暫錄約19宗買賣，對比上月同期錄約10宗增加90%，屋苑9座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，6月放盤時開價約588萬元，其後減至550萬元，日前議價後以503萬元易手，呎價約15,382元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城32座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤時叫價580萬元，放盤兩星期，累減85萬至495萬元獲買家承接，減幅約14.7%，呎價約15,138元。

●美聯陳國浩表示，大圍盛薈1座南翼高層A室，實用面積約742方呎，套三房連儲物室間隔，原業主於6月開價1,300萬元，9月終接受現實落價，並劈價174萬元後，最終以1,126萬元成交，呎價約15,175元。

●中原侯惠良指，大圍居屋景田苑D座中層3室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約500萬元，其後減至450萬元，雙方議價後以438萬元易手，呎價約10,162元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋福安花園2座高層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，享海景，已補價自由市場叫價638萬元，放盤兩個月，減價56萬元，以582萬元成交，減幅約8.8%，呎價約13,503元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區9月暫錄約23宗買賣，海濤居4座中層B室，實用面積約404方呎，兩房間隔，放盤時開價約698萬元，議價後以668萬元易手，呎價約16,535元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢慶徑石單號全幢村屋，連天台及約3,300呎花園，單位附有私人泳池，享山景，叫價3,900萬元，終減750萬至3,150萬元連租約成交，減幅約19.2%，低市價約5%。

●中原伍錦基稱，將軍澳日出康城LP6第5座低層E室，實用面積約317方呎，一房間隔，享園景，早於去年10月開價710萬元，近日議價後僅以600萬元易手，樓價倒流2021年辣招剛鬆綁時水平，呎價約18,927元。

●美聯林健偉表示，將軍澳怡心苑2座高層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，吸引外區上車客承接，單位原先放盤叫價650萬元，經議價後降至630萬元成交，減幅約3%，呎價約12,525元，原業主持貨約5年，單位帳面僅升值約5%。

●中原柯勇指，將軍澳新都城9月暫錄18宗買賣，其中都會豪庭4座高層H室，實用面積約631方呎，套三房間隔，最新以838萬元成交，呎價約13,281元，原業主於2007年5月僅以280萬元入市，持貨約15年帳面獲利558萬元，單位期內升值約兩倍。

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