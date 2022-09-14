新盤UPDATES：各區一手樓加快推售步伐

市區新盤繼續搶佔市場焦點，其中啟德跑道區新盤加推新價單，並落實周日(18日)展開次輪賣樓。港島區鐵路上蓋新盤亦重新起動，推出新一批單位並增設全新優惠吸客。

●啟德MIAMI QUAY I推新價單 周日發售139伙

新價單推出的65個單位，大部分屬中高層戶並享開揚海景，戶型涵蓋開放式至三房連套房間隔，包括4伙開放式單位、21伙一房開放式廚房單位、4伙兩房開放式廚房單位、19伙兩房連儲物房及開放式廚房單位、4伙3房連套房開放式廚房單位、8伙三房連套房單位及5伙三房連套房及工作間與洗手間單位。

是次首度推出位於第1座B單位全新三房連套房戶型，整批單位實用面積由250至716方呎，折實售價由573.8萬至1,872.7萬元，呎價22,952至26,155元。

項目次輪銷售將於周日進行，另外當日同時以招標形式發售1座30樓A室天際特色戶。

●飛揚官網推新功能 助買家全天候虛擬參觀示範單位

長實高級營業經理楊桂玲表示，新增此項功能主要為方便買家足不出戶，全天候24小時可參觀飛揚示範單位、項目模型及會所模型。網上參觀亦能切合年輕客群的生活習慣，不受地域及時間限制，可率先了解項目間隔及特色，並可不時重溫，有助其挑選合適單位。

楊稱，項目至今售出212伙，套現約11.7億港元。單計9月份已售出15伙，包括周二(13日)售出的2座18樓K室兩房戶，成交價691.3萬元，客人選用全新120PLUS付款計劃，享有靈活財務安排。

●維港滙系列9月暫沽7伙 套現逾1.44億元

連同維港滙I，維港滙系列於9月份已沽出7伙，套現超過1.44億元。

●林海山城沽出1伙 涉2948.4萬元

●晉環新推80伙價單 折實售價由886萬元起

市區鐵路上蓋新盤重啟銷售工作，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(14日)新推的第6號價單涉及80伙，折實平均呎價約36,862港元，其中開放式單位新增樓價3.7%特選置業優惠，折實售價886.9萬元起，預計9月內展開銷售。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，公司項目潛力有信心，把部分特選單位留待接近現樓才推售，今日推出價單單位屬項目最後一批單位可供短期樓花發售，戶型包括44個開放式單位、8個一房單位、11個兩房單位及17個四房單位，實用面積290至1,218方呎。定價最低單位為第2B座6樓D單位，實用面積294平方呎，屬開放式間隔，折實售價886.9萬元，呎價約30,167元。

他續稱，由於項目快將現樓交付，發展商特意推出多個置業優惠，若買家選用建築期付款計劃可享高達售價18%的折扣優惠。開放式戶型的客戶額外享有特選置業優惠，該戶型最高折扣優惠達21.7%。

晉環去年5月開售迄今累售約624伙，佔單位總數800伙約78%，套現逾136億元。項目已接近現樓階段，預計關鍵日期為今年底，今日公布推售新一批單位，並於明(15日)開放現樓予預約人士參觀。