8月二手樓蝕讓佔近1成　杏花邨德福都見輸錢個案

香港整體經濟未見起色，樓市下滑，二手住宅市場蝕讓潮持續。有報告指，上月私宅蝕賣登記錄155宗，按月急增約46%，佔比約9.2%，創12年半的單月新高。而大型屋苑柴灣杏花邨及九龍灣德福花園亦「失守」，其中，杏花邨兩房戶賣745萬元，約5年帳面跌價逾30萬元。

利嘉閣報告顯示，8月樓市除了蝕讓成交增加外，獲利個案亦大減。上月全港1,683宗已知上手購入價的二手私宅登記中，帳面獲利共1,504宗，佔比約89.4%，為2010年1月後新低，按月跌約2.9個百分點。而上月每宗私宅平均賺幅僅約56%，創10年單月新低，按月跌2.3個百分點，連跌3個月。

市場再有多個大型屋苑錄帳蝕成交。市場消息透露，杏花邨36座中低層單位，實用面積約499方呎，有裝修，曾開價820萬元，減價75萬元後獲承接，呎價約14,930元。據了解，原業主2017年購入單位，期內單位帳面貶值約4.2%。

另外，美聯黃遠基透露，九龍灣德福花園B座低層12室兩房戶，實用面積約517方呎，開價650萬元放售，減價25萬元後，獲外區上車客以625萬元購入，呎價約12,089元，原業主逾5年前以635萬元購入，現帳面蝕讓10萬元。

市區盤樓價再跌穿「4球」。消息稱，牛頭角得寶花園H座中高層4室，實用面積約253方呎，開價410萬元放盤，其後曾轉租，單位終以389萬元沽，呎價約15,375元。據了解，原業主於2019年購入單位，帳面虧損逾70萬元。

事實上，樓價回落，綜合市場資料，10大二手屋苑9月上半月暫錄約81宗二手買賣，較8月同期錄約67宗，增加約21%。當中6個項目向上，升幅約46.2%至3倍，但7個成交量只為單位數。升幅最勁的鰂魚涌康怡花園，成交量由上月同期1宗，升至本月4宗，另東涌映灣園及鴨脷洲同期均只錄兩宗，反映交投維持低位。

至於樓價方面，雖然同批藍籌屋苑中，佔半數9月平均實用呎價按月上升，但其中3個升幅不足1%，如天水圍嘉湖山莊本月錄約9宗買賣，平均實用呎價約10,423元，按月僅升約0.1%。

此外，各區低價成交續湧現。中原林恩信表示，荃灣全‧城滙7座高層A室兩房戶，實用面積538方呎，上月叫價1,120萬元，累劈126萬元，僅售994萬元，呎價約18,476元，低市價約8%。該行王勤學另稱，元朗原築2座高層兩房戶，減價近13%，以576萬元獲用家承接，呎價約12,800元，較年初高位跌價約12%。