東方日報B1：10大富豪聚居地 港無影

移民顧問公司Henley & Partners(H&P)公布全球百萬富翁人數最多的20個城市排名，紐約繼續穩居榜首，當地身家超過100萬美元的富豪多達34.56萬人，與三藩市、洛杉磯、芝加哥、休斯敦、達拉斯一同榜上有名，讓美國成為擁有最多富裕城市的國家，反觀本港卻慘跌出首10名以外，被鄰近新加坡「爬頭」之餘，比北京及上海的排名還要低。

數據顯示，今年上半年全球高淨值人士(HNWI，即持有可投資資產超過100萬美元或以上的個人「百萬富翁」)縮減5%，主要是環球股票市場表現不佳，連位居首位的紐約，百萬富翁人數上半年減少了12%，排名第二的東京亦減8%至30.49萬人。排行榜內富翁人數逆市增加的城市只有7個，按排名依次為三藩市、新加坡、休斯敦、蘇黎世、墨爾本、達拉斯和沃思堡，以及日內瓦。

反觀香港的百萬富翁截至6月底有12.51萬人，年初累計減14%，拖累其排名倒退4位，至12名，乃跌幅最勁城市。夙願是搶香港金融業生意的新加坡躍升至第5，成為亞洲區「二哥」，百萬富翁人數升1%至24.98萬。就連北京及上海亦後來居上，以13萬人左右排第9及第10位。

直教人唏噓的是，本港在10年前是亞太區內僅次東京的第二大富豪聚居地，如今被新加坡、北京、上海和悉尼超越。財富情報公司New World Wealth研究主管Andrew Amoils形容，新加坡是「世上對商業最友好的城市」及「百萬富翁移民首選目的地之一」，而上海則擁有全球第3大的交易所，乃中國「金融之都」；獲許多大公司設立總部的北京，億萬富翁特別多。杜拜、孟買、深圳發展迅速，HNWI人數目前分別排全球23、25及30，預料2030年將躋身前20位。

他又引述H&P估計，本港今年會有3,000名HNWI流出，排名僅次俄羅斯、內地和印度，分別達1.5萬名、一萬名及8,000名，澳洲和新加坡則料吸引3,500名及2,800名HNWI。

法國外貿銀行高級亞太區經濟學家吳卓殷分析，部分香港富豪礙於地緣政治或疫情選擇移民至其他地方，加上過去12個月香港資產跌幅較勁，以致身家縮水。內地推動共同富裕，不排除一些內地的資金重新來港，始終香港資金流動較自由及稅制簡單。

惟他坦言，美國大手加息及香港人口流失，本港樓市的下行趨勢在短期內難有起色，港府可能待樓價跌10至15%才願意出手「減辣」，這可能在明年下半年發生。他又謂，現行的防疫政策損害了香港的競爭力，「以前企業視香港為進入內地市場的跳板，但企業可能會反思香港未來是否唯一選擇呢？(防疫政策)拉得愈長，或讓新加坡借機建立一個生態圈，繼而搶佔香港的競爭優勢。」

疫情持續、俄烏戰爭、通脹高企等為全球經濟蒙上陰影之際，瑞士隆奧銀行訪問約450名住在亞太地區的富豪，發現他們投資更為保守，把資金自股票及債券等傳統資產撤出，改為揸現金或投放在黃金等「安全資產」，個別亦投資在私人資產，如私募基金、私人債務及房地產等。

約77%受訪者認為，通脹急升及經濟衰退疑慮最使人感到不安。然而，亞太區富豪普遍不太擔心利率抽升，因相信政府會審慎行事，唯獨澳洲及印尼持相反看法。