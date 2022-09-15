英特爾認市佔續跌　恐2026年始收復失地

英特爾(Intel)行政總裁蓋爾辛格幾日前才與美國總統拜登出席200億美元俄亥俄州晶片廠的動工典禮，惟意氣風發背後，堅持讓公司在晶片設計及製程技術雙線作戰的他坦言，就算生意會持續增長，數據中心伺服器晶片的市場份額恐怕要到2025年，甚至2026年始能重新擴大。

蓋爾辛格大讚超微半導體(AMD)做得很好，其於伺服器市場的份額短短13季就衝上兩成，英特爾卻苦於製程技術的「赤字」(Deficit，即落後對手)。即使「Sapphire Rapids」處理器(現延後至2023年推出)性能優於AMD，也未至於「輾壓」對手，所以英特爾的市場份額明年應該會繼續下跌，要待2025至2026年左才有望顯著擴大，其撒手鐧是尚未推出的「Sierra Forest」。

英特爾股價周二(13日)跌穿30美元大關，創蓋爾辛格上任後低位，以此計算他掌舵期間累跌逾50%。

券商認為，撇開AMD未來幾季內推出的「Zen-4 Genoa」及「Bergamo」會鞏固其領先地位，英特爾可否在2025至2026年重振雄風也很難說，一切視乎其晶片製程能否追上或超越台積電。

事實上，蓋爾辛格亦稱，英特爾應該會退出更多業務。