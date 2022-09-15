IMF：6成窮國債務瀕爆煲　呼籲中國協助

歐美主要經濟體進入加息周期後，新興市場債務危機正在急劇惡化。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃警告，有25%新興市場國家及60%低收入國家處於債務爆煲邊緣。她更表示，中國與其他大型債權國家，有責任阻止高負債國家的債務危機惡化。

位於南亞的島國斯里蘭卡，此前因為無力償付巨額對外債務而陷入破產。該國的危機絕非特例，同樣位於南亞的巴基斯坦、南美洲的阿根廷、橫跨歐亞大陸的土耳其等大國，都陷入了貨幣急劇貶值、通脹失控的財務危機當中。格奧爾基耶娃出席活動時也表示，希望斯里蘭卡的債務問題可以得到解決。

促中國等債權國阻止危機

具體而言，她認為應該首先由公共債權人(即中國等主要債權國)進行債務談判，之後再解決私人債權人所持有的債務。她說︰「我向大債權人、中國傳達的信息是，你所持有的份額愈大，你的責任就愈大。」同時，作為債權人，防止債務問題爆煲也符合其自身的利益。

據世界銀行研究指，中國已成為全球最大的官方債權人，惟其持有的具體債務總額難以確認，因為部分貸款並未顯示在官方文件當中。這些貸款多由中國政府作為擔保，透過國有或私營企業借出。

格奧爾基耶娃又提到，IMF正與烏克蘭總統澤連斯基討論市關貸款的事宜，下周將派代表團與當地官員進一步討論。她續指，將尋求批准以繼續向烏克蘭及其他國家提供緊急的援助款項。