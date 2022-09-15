歐洲解能源荒　擬徵逾萬億暴利稅

歐元區繼續就推出緊急方案應對冬季能源危機尋求共識，歐盟委員會透露，將很快披露有關限制天然氣和電力價格的方案，同時放風將對能源企業的利潤徵收逾1,400億歐元(約1.09萬億港元)暴利稅。隨着距離入冬的日子愈來愈近，市場對替代品之一原油的看法愈趨正面，主要是中東及美國皆傳出「托價」消息。

以中東國家為首的石油輸出國組織(OPEC)表示，維持今、明兩年環球原油需求強勁增長的預測不變，重申石油市場目前處於「精神分裂狀態」，愈來愈脫離原油需求旺盛的迹象，若油價持續大跌，可能會採取包括減產在內的行動。

美國方面，外媒引述消息透露，拜登政府考慮在油價跌破每桶80美元左右時，開始補充戰略油儲，藉此保護美國石油產量增長並防止油價暴跌。官員們正試圖向產油商保證，政府不會放任油價重挫。

摩根大通最新亦唱好油價，認為隨着需求超過供應，而煤炭、天然氣和可再生能源等替代能源無法填補需求缺口，油價或會升見每桶150美元。紐約期油和布蘭特期油昨齊靠穩，分別處於87美元和93美元水平。

面對歐洲能源短缺，以西方集團主導的國際能源機構(IEA)發表最新月報指出，美國完全有能力在今年12月俄油進口禁令生效後，取代俄羅斯成為歐洲的第一大供應國。數據顯示，截至8月，俄國與美國的桶裝油出口至歐洲數量差距由俄烏衝突前的每日130萬桶，縮至僅4萬桶。

適逢亂世，研究機構Goehring ＆ Rozencwajg認為，大宗商品是經濟衰退期間應要持有的資產，投資者可留意白銀已發出「買入」信號。目前白銀供不應求，且短缺已持續數周。紐約期銀周三報每安士19.5美元。