李秀恒：極端天氣不利全球經濟復甦

進入2022年以來，全球各地的極端氣候或自然災害，包括屢創紀錄的高溫、世紀洪災、暴雨等，令本已疲憊的經濟雪上加霜。瑞士再保險公司表示，今年上半年自然災害造成的經濟損失，估計高達720億美元。

進入下半年後，北半球的熱浪讓各國頻發高溫預警。以歐洲為例，葡萄牙及西班牙分別有超過1,000人死於熱浪襲擊，而高溫所引發的火災、嚴重乾旱亦在英國、西班牙、葡萄牙、法國、意大利等國造成了至少1,800人死亡。

除了直接的生命損失之外，極端天氣在經濟方面亦造成了重大的損失。首先，是能源供應不足對日常生活及工業生產帶來阻礙。在歐洲，即使是能源結構較為多元的法國，因核電承擔了全國70%的電力來源，故對比其他歐洲國家，所承受的俄烏戰爭影響亦較少。然而，在歐洲熱浪衝擊之下，核電廠的冷卻水無法如常排入已經處於高溫的河裏，不得不減少核電廠發電量。

而在內地，水力發電充足、甚至能夠供電他省的四川省，遭遇60年罕見的高溫乾旱災害，嚴重缺電以致於強制全省工業電力用戶停產，甚至連帶讓重慶、上海、江蘇的電力供應都受到影響，使讓汽車、化工、太陽能、電子、半導體的產業鏈受阻。

其次，旱災對糧食產量、航運及水資源供應造成威脅。俄烏兩大產糧國處於戰爭狀態，今年的糧食產量本身就已經令人擔憂，如今土壤缺水進一步降低農作物產量。德國、西班牙及捷克甚至分別有二戰軍艦、巨石陣和所謂「飢餓之石」(hunger stone)因河水乾涸而重新浮現，德國重要的運輸航道萊茵河亦已跌至極端水平而對供應鏈造成衝擊。

貧富差距愈演愈烈

此外，貧富差距亦會在極端天氣的影響下愈演愈烈。根據斯坦福大學的研究，相比起全球暖化議題引起各國關注之前，當今最貧窮及最富裕國家之間的貧富差距擴大了約25%。因在世界範圍內，低收入人口普遍從事農業生產，因此對極端氣候事件最為敏感，收入風險及不穩定性顯著提高。

在嚴峻的氣候威脅之下，各國為了解決全球氣候議題，需要將全人類視為一個「命運共同體」，通力合作、加強彼此的溝通及扶持，努力實現各自定下的「碳中和」目標。

香港經貿商會會長 李秀恒