HIBOR推高利息開支　大和削信義能源目標價23%

該行分析師葉捷賢於報告裏指出，一些投資者尚未意識到，信義能源的債務全部都是浮息，並且與香港銀行同業拆息(HIBOR)掛鈎，因此近期HIBOR抽升，該企有效融資成本已由6月底僅1.62厘，飆至7月底的2.4厘。

以美國聯儲局本月稍後勢將加息0.75厘，信義能源今年第4季至2024年的有效融資成本將會升抵3厘左右，並會使人民幣兌港元貶值，不利以港元列帳及派息的信義能源。基於融資成本上漲及人民幣兌港元貶值，大和下調信義能源2022至2024年的盈利預測1.5至10.8%。

另一方面，太陽能電池原料多晶硅價格高昂，則有機會拖慢信義能源收購太陽能電場的步伐，事關公司早前雖然重申今年準備收購1吉瓦的太陽能裝機容量，惟同時表示實際數量可能只有80至90%，一切視乎多晶硅今年第4季的價格如何。偏偏四川早前限電，雲南又有可能步其後塵，多晶硅價格今年餘下時間勢將高企。

大和續指，信義能源早前對可再生能源電價補貼的收回頗為悲觀。該行重申，可望加快收回被「拖數」電價補貼的是國企，而不是信義能源這種民企。