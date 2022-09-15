黃永輝：銅價逐漸企穩

儘管大宗商品市場因為憂慮歐美及內地經濟放緩，而存在對需求面的悲觀情緒，引發石油、工業金屬等大宗商品價格於6月開始大幅下滑，但銅價於8月份已經顯現出企穩迹象。

由於礦業公司難以實現其生產目標，而來自內地的需求卻出人意料地增長，銅市場正顯示出基本面強勁的迹象，解除了市場的緊張。最大的銅生產國智利由於水資源限制和礦石質量下降，其出口跌至19個月來的低點。與此同時，內地8月銅入口數量按年增長26.4%，強勁的需求出人意料，供求的此消彼長為銅價帶來支持。

雖然內地新冠肺炎疫情反覆，房地產不振，但內地基建項目繼續推進，建造業採購經理指數(PMI)一直處於50以上，顯示擴張。內媒引述行業專家預計，基建投資將在第三季度大幅上升，全年按年增長11%。國家電網在高壓交流、電網互聯、輸電、特高壓等領域的在建項目總計1.3萬億元人民幣，國家電網預計其項目將帶來2.6萬億元人民幣的相關上下游投資。基建，尤其電網建設為銅带來強大需求，而新能源項目亦需要大量使用銅。

另外，當前歐洲的能源危機以及全球對去碳化的日益關注，仍然是長期看漲銅價前景的關鍵驅動因素。

最近銅價在每磅3.36美元水平獲支持後，已經停止下跌，作出小幅反彈。儘管由於在全球對經濟衰退的擔憂，總體宏觀經濟情緒仍然疲軟，但由於礦業公司擴大生產的能力有限，倫敦、紐約和上海3大銅期貨交易所的庫存持續下降至193,000噸，為1月以來最低水平，炒家亦開始重新考慮是否繼續持有淨淡倉，銅市場正顯示出基本面轉強的迹象。

這些最新發展，推動倫敦金屬交易所(LME)現貨和3個月合約之間的價差上周達到每噸145美元的高位。這種幅度的逆價差通常預示現貨市場供應趨緊，這種情況上一次出現是在去年11月。目前尚要觀察近期內地對銅需求的回升，有幾大部分是因為實際需求的推動，又或是由於LME和上海之間的套利窗口重新打開、補充庫存，還是僅僅是用銅來對沖人民幣貶值。

短期而言，銅價要確認上行和趨勢逆轉，價格需要突破每磅3.78美元；反之，如跌破3.36美元，可能要在3美元水平重拾支持。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝

(上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議)