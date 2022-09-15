鄧聲興：內地經濟料穩中向好　餐飲股睇高一線

今年年初以來，受疫情影響，消費板塊遇到了較大的挑戰。但隨着國內疫情形勢的好轉，經濟復甦預期的升溫，消費板塊的投資熱情也迅速得以提振。北京市商務局發布統計數據顯示，中秋節假期，重點監測的餐飲企業銷售額按年增長1.2%；南京市商務局發布數據顯示，重點監測的62家餐飲企業共實現銷售額7526.8萬元，按年增長9%；客流量262萬人次，按年增長140.1%。隨着冬季旺季的到來，疊加即將到來的國慶假期等因素，相信能對餐飲行業業績表現產生積極影響。

與此同時，內地政府宣布，9月14日至16日，國家領導人將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。外訪釋放出樂觀信號，或說明中國決策層對於疫情形勢的評估和研判出現變化，中國或會適時調整防疫政策，促進對外交流，回復正常生產生活秩序。此外，中共二十大亦召開在即，或是中國調整防疫政策的一個重要時間窗口。

防疫政策或放寬、GDP重拾正增長關鍵主題「內需帶領復甦」的大前提下，國務院會議亦提出再實施19項接續政策。預計未來經濟「穩中向好」的趨勢將為餐飲行業帶來穩定的增長，消費需求將會被很好的刺激及推動，餐飲股可高看一線。

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)