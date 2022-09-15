美股輕微反彈　港股ADR跌30點

美股經歷周二(13日)大跌市後，周三(14日)輕微反彈。道指收報31,135點，升30點或0.09%；標指收報3,946點，升13點或0.34%；納指收報11,719點，升86點或0.74%。

港股ADR指數下跌，按比例計算，收報18,817點，跌30點或0.16%。

大型藍籌股變動不大，滙豐控股收報47.61港元，較港收市高0.01元；騰訊控股收報300.38元，較港收市高0.78元。

分析指出，雖然美國股市今年累計市值損失已達7.6萬億美元(59.28萬億港元)，但歷史數據預示熊市尚未見底。

投行Sanford C. Bernstein統計了自1937年來15次大跌市，期間股市由高位平均下跌了28%，較當前約兩成的調整幅度更深。另外，熊市平均持續約7到8個月、期間經歷三輪幅度為9%的反彈，每輪持續約22日。若參考這些數據，則今輪熊市尚有更多下跌空間，估計要待通脹及經濟增長放緩至一定水平，才會真正見底。

投資名宿、有「新債王」之稱的DoubleLine Capital投資總監岡拉克則更悲觀，認為在下月中旬之前標指可能會再跌20%，至3,000點水平。他指出，當前債市表現疲弱，與經濟及股市的表現趨於一致，並建議投資者可吸納長期國債，原因是聯儲局可能過度加息，最終引發通縮。

市場估計聯儲局加息步伐更為激進。日資投行野村不僅預測當局下周會加息1厘，更估11月及12月會分別各加息半厘，明年2月聯邦基金利率將介乎4.5至4.75厘。野村認為，美國的薪酬與物價已出現螺旋上升，通脹預期愈來愈不穩定，可能導致通脹會在長期高企，需要聯儲局作出更強而有力的回應。