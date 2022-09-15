鄧建初：長揸股票不合時宜　策略部署成致勝關鍵

現今股票市場已起翻天覆地的變化，長揸股票非適當時候，代之而起的是良好的短炒策略才能戰勝市場。箇中原因，是資金池不足，難以追趕龐大的市值，形成此起彼落的局面出現。除了恒指大升外，其餘時間，下跌股票數目都是大過上升股票的總和。

初哥以聊天室會友剛逾一年，分析大市形勢及股票推介，皆跑贏指數甚多。近三個月推介之股票成功買入後，上升命中率分別達75%、87.5%、及91.1%。心水清之網友，應知道初哥一向信奉或然率。根據以往歷史數據，跟隨初哥建議之買入位及止蝕位(自己揀入市位另計)，如觸及止蝕， 十居其八九會見更低位，馬上回升機率甚少。

很多人對於止蝕有一種錯覺，認為行動後不能再買回。如果止蝕後，不久見過更低位，然而不敢補回，繼而急速反彈，並升穿早已沽出位置，還升至更高位，就懷疑止蝕是否可靠。初哥要強調的是，入市位宜謹慎，出市位應隨意，這是非常重要，否則買入後很難定下較理想之止蝕位，最後會變成輸入肉才止損。

炒股要養成良好習慣，事實上，股票可升可跌，經常輸錢，只因控制不了心魔。勤做盤後功課，是致勝的不二法門。要全盤檢討，不能以偏概全只看部分，寫下成功模式和失敗原因，警惕自己，才能長期戰勝市場。初哥間中也會犯下錯誤，在盤後做檢討工作，希望下次不會重蹈覆轍。炒股要信勝算高的或然率，不要只相信間中一兩次的大升。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)