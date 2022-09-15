道指升30點　油價漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.62；港匯見7.8481；離岸人民幣(CNH)報6.9695；美元兌日圓處142.79；歐元報0.9983，英鎊報1.1544。金價處1,698.17美元。布油報94.66美元，紐油報88.92美元。比特幣靠穩，至2.02萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報31,135點，升30點或0.09%；標指收報3,946點，升13點或0.34%；納指收報11,719點，升86點或0.74%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報18,817點，跌30點或0.16%。

●即月恒生指數夜期收報18,801點，跌7點，低水46點，成交16,958張。

●日本8月出口按年升22.1%，遜預期。

●紐約期油升1.17美元或1.3%，收報每桶88.48美元；布蘭特期油升0.93美元或1%，收報每桶94.1美元。

●紐約期金收報每安士1,709.1美元，跌8.3美元或0.5%，創近兩個月以來收市新低。

●英國富時100指數收報7,277點，跌108點或1.47%；德國DAX指數收報13,028點，跌160點或1.22%；法國CAC指數收報6,222點，跌23點或0.37%。

●歐洲解能源荒，擬徵逾萬億暴利稅。

●IMF：6成窮國債務瀕爆煲，呼籲中國協助。

●英特爾認市佔續跌，恐2026年始收復失地。

●美國或須多花逾500億補充戰略油儲，誰之過？

●東方日報B1：10大富豪聚居地 港無影

●【產經評論】全球資產大洗牌天量財富恐斷崖