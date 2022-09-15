陳蓓敏：恒指再失穿萬九關　未見曙光

美國8月消費物價指數按月升0.1%，按年升8.3%，通脹數據仍高於預期，再加上美國總統和聯儲局官員鷹派言論，投資者擔心9月21日議息日，聯儲局會加碼落藥加息。美股三大指數周二急挫3.9%至5.2%不等，納指奪跌幅榜首。近期商品價格雖見回落，但食品價格和房屋租金上升，推升通脹壓力。市場估計未來政策利率傾向4厘以上。經濟不景氣下，各國皆有不同行業罷工，投資者避險情緒升溫。估計周五美股四巫結算後，下周美股短線有反彈空間。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有騰訊。)