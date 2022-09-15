陳蓓敏：恒指再失穿萬九關 未見曙光
2022年09月15日 08:00
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美國8月消費物價指數按月升0.1%，按年升8.3%，通脹數據仍高於預期，再加上美國總統和聯儲局官員鷹派言論，投資者擔心9月21日議息日，聯儲局會加碼落藥加息。美股三大指數周二急挫3.9%至5.2%不等，納指奪跌幅榜首。近期商品價格雖見回落，但食品價格和房屋租金上升，推升通脹壓力。市場估計未來政策利率傾向4厘以上。經濟不景氣下，各國皆有不同行業罷工，投資者避險情緒升溫。估計周五美股四巫結算後，下周美股短線有反彈空間。
港股跟隨外圍股市下跌，再次失守萬九關口。分別是外圍股市上上落落，調整在區間中上限游行，唯獨港股積弱，未見曙光。藍籌企業慢慢回購，為市場慢慢發放微量正面訊息。美股科技股龍頭大跌約7%，港股科技重磅巨頭跟跌。新一批遊戲版號審批結果公布，共有73款遊戲獲批。騰訊(00700)和網易(09999)各得一個安慰獎。市場憧憬未來被獲批遊戲數量有增加空間。
裕元(00551)公布中期業績，營收為47.1億美元，按年跌2%，純利卻見增長2.8%，錄得1.75億美元，並恢復派息，中期息為40港仙，較去年末期息20港仙為佳。集團公布8月營收為7.75億美元，較去年同期升60%。首八個月營收累計增5.8%。昨日股價逆市做好，建議候低吸納，向上阻力位12元，向下跌穿支持位10.9元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有騰訊。)