許繹彬：旅遊業或已捱過寒冬　可趁低吸納新秀麗

他指，美股在前兩天的交易日，因美國消費物價指數較市場預期為高，市場上再舊調重彈，除推算加息0.75厘已是鐵一般的事實外，更因CPI不斷惡化，市場上更傳出大幅加息1厘，傳聞一出，道指及納指再次跌到「四輪朝天」。

此外，投資者一直盼望中美能早日撤銷關稅，令雙方走出經濟困局，締造雙贏，投資者不但好夢成空，更迎來另一場噩夢：美國政府並沒有在中美關稅上釋出善意，較早前宣布斥巨資支援本土晶片行業，並計劃將於下月擴大對中國輸出用於人工智能晶片和晶片製造工具的出口限制後，美國總統拜登突然又再簽署新行政命令，擴大美國生物製造以降低對中國的依賴；看來中美關係短期內能有改善的距離再次落空。