郭家耀：港股反覆向下　科技股反彈乏力

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國上月通脹數據超預期，市場憂慮聯儲局下周將最少加息0.75厘甚至更多，且加息周期或較預期漫長，對環球股市場造成一定震盪。至於港股，除了受美國加息因素影響，內地疫情防控仍未放寬，亦對消費、投資構成壓力，大市料仍維持反覆下行格局。恒指有機會下試3月低位18,300點水平，上方反彈阻力則在19,500點，在大市未有突破前，建議維持保守策略。

內地互聯網監管陰霾揮之不去，網信辦就網絡安全法徵求意見，建議提高罰款，更可被吊銷營業執照。郭認為市場對消息不意外，反而釐清監管條款後，科技企業可採取相應行動配合，經營環境有望改善。不過，科技股仍受多個因素困擾，包括業績表現、股東減持消息，利率上調對估值影響，均不利股價反彈，相信相關股份維持低位徘徊為主。