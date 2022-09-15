【高盛推介】阿里股價低位靠穩 資金積極趁低吸納
2022年09月15日 10:36
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴過去多日股價在85至100港元間橫行整固，周三(14日)受壓回調，收市跌約4.5%，逼近橫行區間底部。周四(15日)早段低位反彈，現報87.6元，微升約0.6%。有報道引述消息，指美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的檢查員，最早或在本周抵港，開始檢查在美國上市的中概股審計工作底稿。阿里將成為首批由PCAOB在香港進行審計檢查的公司。
觀察個股輪證資金流向，好倉及淡倉於周三皆獲資金轉向流入，分別有約1,130萬及320萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意低街貨阿里購(23240)。高槓桿選擇可留意阿里購(17205)。高敏感度選擇可留意阿里購(22788)。牛證方面的貼牛選擇可留意阿里牛(62294)，遠牛選擇可留意阿里牛(62930)，與現價有約3及8元收回距離。
阿里購23240，行使價90.9元，2022年12月28日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
阿里購17205，行使價95元，2022年11月18日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿。
阿里購22788，行使價100元，2022年12月23日到期，實際槓桿6.0倍，高敏感度。
阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率19.0倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里牛62930，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率9.0倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，近12元收回距離熊證。
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