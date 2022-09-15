【高盛推介】滙豐逆市落後 資金積極流入好倉
2022年09月15日 11:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：繼日前美聯儲公布通脹數據後，周三(14日)英國國家統計局公布英國八月份CPI，按年及按月分別升9.9%及0.5%，均低於市場預期。據CME數據顥示，美國公布通脹數據後，美聯儲加息預期大幅走高，加0.75厘的概率近70%，加息1厘的概率則由0%上升至近30%。唯獨金融股走勢較大市落後。
滙豐控股周三跌約2.6%，周四(15日)高開約0.3%後逆市倒跌。現報47.4港元，微跌約0.4%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周三獲資金轉向流入，有約500萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價50至55元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的滙豐購(16685)。中期選擇可留意輕微價外滙豐購(23580)。牛證方面可留意屬近牛的滙豐牛(51121)，與現價有約5%收回距離。
滙豐購16685，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿14.7倍，行使價50至55元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購23580，行使價55元，2023年1月26日到期，實際槓桿11.9倍，中期、輕微價外。
滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿20.2倍，相近收回價近牛中街貨最低。
滙豐沽20268，行使價42元，2022年12月20日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿、低街貨。
滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿8.5倍，中期、低街貨。
滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿5.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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