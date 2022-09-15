滙豐保險：2年處理醫療索賠24億　42%新冠後有可能患小血管病

滙豐保險聯合香港路德會社會服務處於8月初在中環街市設置免費全自動視網膜圖像分析 (ARIA Test)驗測，透過拍攝視網膜圖像紀錄眼部微血管特徵，評估「新冠後遺症」風險。

該次驗測有近500人參與，當中有約八成參與者為50歲以上。結果發現，全部500名參與者當中，有7%參與者被評定為小血管疾病高風險，當中95%人士為50歲以上。另外亦有35%參與者被評定為小血管疾病中風險。

滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，公營醫療系統長期超出負荷，導致醫療成本也持續上漲。以滙豐保險為例，自2020年2月開始，成功處理的醫療索賠已經超過24億港元，促使大眾要注意身體及財務健康的重要性。滙豐保險希望透過安排這次免費驗測，提醒香港市民保持適時檢查的習慣，若發現不幸患病便可及早治療。而財務方面，亦鼓勵市民早作準備，避免突如其來的開銷會為生活帶來負擔。

世界衛生組織指出，感染2019冠狀病毒病後，大部分患者均可完全康復，但其中部分人士有機會出現中至長期「新冠後遺症」徵狀，包括10%至20%康復者涉及記憶力、專注能力等問題。