通脹加重養寵物開支　睇獸醫一年加價18%

虛擬保險公司OneDegree發現，不只港人醫療費用持續增加，寵物的醫療開支亦年年攀升。截至2022年6月底，寵物每次醫療收費平均達2,031港元，較去年同期1,728元，增加18%；單次醫療費用更可高達132,956元，反映毛孩醫療開支高昂。

資料顯示，以普通科為例，每次平均診症費用由2021年6月約312元，大幅增加至2022年6月每次達484元，升幅達55%；其次為處方藥物，平均費用由2021年6月每次約555元，按年亦增加49%至829元。至於寵物手術費用亦持續上漲，達5,325元，較2022年6月上升26%。

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示，寵物醫療通脹持續高企，資料顯示，毛孩醫療開支一般每次都需要1,000至10,000元，個別個案更高逾10萬元。隨着科技進步，寵物的醫療技術不斷推陳出新，可預期相關的醫療費用亦愈趨昂貴。與此同時，同樣看到寵物保險市場增長迅速，一份全面的寵物保險不但能為毛孩提供醫療及意外保障，同時幫助主人避免因寵物不幸患病而令經濟頓時失去預算。