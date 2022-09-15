道期向好 美匯指數逼近110
2022年09月15日 16:11
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●美匯指數報109.71；港匯見7.8470；離岸人民幣(CNH)報6.9801；美元兌日圓報143.59；歐元企0.9978，英鎊處1.1721。金價報1,697美元。布油報94.61美元，紐油報89.08美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升85點。
●市後關注點
20:15 加拿大8月新屋動工
20:30 美國8月27日當周持續申請失業救濟人數
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
20:30 美國8月零售銷售
21:15 美國8月工業生產
●恒生指數全日收報18,930點，升83點或0.44%；國企指數收報6,508點，升38點或0.59%；科技指數收報3,963點，升9點或0.25%。主板成交818億港元。https://bit.ly/3qFJKHa
●滬綜指收跌37點，失守3,200關，船舶製造股挫4.6%，有色金屬股跌3.2%，水泥、地產及煤炭股跌0.3%至0.4%。https://bit.ly/3xrB3E6
●中國經濟：
-7月內地智能手機銷量按年跌17.7%。
-內地延徵製造業稅額4,400億人幣，增強紓困力道。
●反壟斷！美國加州起訴亞馬遜違反當地不公平競爭法。
●許正宇：正檢視規則助科企在港上市，強調將平衡風險。
●AIG旗下Corebridge籌131億，成美股今年最大IPO。
●通脹加重養寵物開支，睇獸醫一年加價18%。
●星巴克擬未來3年在華新增3,000家門市。
●女股神半年來最大撈底行動，狂掃27隻股票。
●惠譽：下降今年全球GDP增長至2.4%，歐美料步入衰退。
●報告：少數公司貢獻大多歐洲對華投資，德企佔四成。
●美加息去向：
-美聯儲下周議息，摩通：料加息1厘可能性不到1/3。
-達利奧：若聯儲局加息至4.5厘，美股再挫兩成以上。
●傳三星電子擬今年內重返俄國市場。