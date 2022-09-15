道期向好 美匯指數逼近110

●美匯指數報109.71；港匯見7.8470；離岸人民幣(CNH)報6.9801；美元兌日圓報143.59；歐元企0.9978，英鎊處1.1721。金價報1,697美元。布油報94.61美元，紐油報89.08美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升85點。

●市後關注點

20:15 加拿大8月新屋動工

20:30 美國8月27日當周持續申請失業救濟人數

20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

20:30 美國8月零售銷售

21:15 美國8月工業生產

●中國經濟：

-7月內地智能手機銷量按年跌17.7%。

-內地延徵製造業稅額4,400億人幣，增強紓困力道。

●反壟斷！美國加州起訴亞馬遜違反當地不公平競爭法。

●許正宇：正檢視規則助科企在港上市，強調將平衡風險。

●AIG旗下Corebridge籌131億，成美股今年最大IPO。

●通脹加重養寵物開支，睇獸醫一年加價18%。

●星巴克擬未來3年在華新增3,000家門市。

●女股神半年來最大撈底行動，狂掃27隻股票。

●惠譽：下降今年全球GDP增長至2.4%，歐美料步入衰退。

●報告：少數公司貢獻大多歐洲對華投資，德企佔四成。

●美加息去向：

-美聯儲下周議息，摩通：料加息1厘可能性不到1/3。

-達利奧：若聯儲局加息至4.5厘，美股再挫兩成以上。

●傳三星電子擬今年內重返俄國市場。