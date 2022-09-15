戴德梁行：樓價短期續下調　料全年跌最多8%

戴德梁行發表2022年第3季住宅市場報告，指香港疫情持續反覆，加上外圍經濟不穩伴隨加息周期，部分買家轉趨審慎觀望，第三季住宅物業成交按季下調約22%至約11,600宗。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，根據政府最新數據，整體住宅價格今年首七個月累跌約4.5%，各類市場的樓價均錄跌幅，代表細價盤的沙田第一城呎價，按季跌約7.1%，中價代表鰂魚涌太古城按季則下調約4.1%。由於豪宅業主普遍持貨力較高，樓價波幅相對較少，南區貝沙灣按季微跌約2.1%。

他又指，與上年樓價高峰期相比，部分樓盤的價格已累跌約5至10%，若疫情高峰約在9月出現，相信樓價到今年9至10月將會觸底，並在第四季轉趨平穩，全年樓價整體下調幅度約5至8%。供應方面，潛在一手供應逾萬伙，市場仍存有龐大用家需求，若未來經濟市況好轉，住宅交投量料逐步回升。但由於去年基數較大，全年成交數量或按年跌35%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，二手住宅交投雖然受壓，但一手市場相對活躍，各發展商加快推盤，部分開價貼市，銷情理想，反應樓市剛需依然，相信住宅市道將繼續由一手新盤帶動。樓價方面，港元拆息續現升勢，對供樓成本以及整體按揭市場有一定影響，部分業主加大議價空間，相信樓價在短期內仍會進一步下調。