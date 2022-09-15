【產經直播】港股企穩萬九關言之尚早？

隔晚美股回穩，港股周四(15日)低開13點後，隨即轉升，一度重上萬九點關，但A股午後急跌，恒指升幅收窄，最終收市仍升83點，報18,930點，成交818億元。港股後市焦點有啲咩？企穩19,000點言之尚早？

有內媒報道，貨櫃運輸行業「旺季不旺」，航運板塊向下，何解會出現「旺季不旺」情況？但同一時間，波羅的海乾散貨指數持續反彈，究竟航運股前景係點？買唔買得過？

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