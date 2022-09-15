【產經直播】港股企穩萬九關言之尚早？
2022年09月15日 16:51
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隔晚美股回穩，港股周四(15日)低開13點後，隨即轉升，一度重上萬九點關，但A股午後急跌，恒指升幅收窄，最終收市仍升83點，報18,930點，成交818億元。港股後市焦點有啲咩？企穩19,000點言之尚早？
內房好消息一籮籮，內媒報道，住建部稱要「穩地價、穩房價、穩預期」；廣州新樓亦據指最多或可降價兩成；市場更有傳中央全面放寬4大城市以外的購房限制。內房股升勢強勁，碧桂園(02007)升8%、中海(00688)升4%。中金看好部分內房股，包括中海及華潤置地(01109)等，因其財務穩健、土儲優質，更易受惠國家政策。內房股終於迎來曙光？有咩因素要提防？
另方面，大摩調低多隻物管股目標價，包括碧桂園服務(06098)等，物管股前景又係點？至於部分建材股今日(15日)亦有得升，如海螺水泥(00914)升3%、中國建材(03323)升2%，板塊又吼唔吼得過？
有內媒報道，貨櫃運輸行業「旺季不旺」，航運板塊向下，何解會出現「旺季不旺」情況？但同一時間，波羅的海乾散貨指數持續反彈，究竟航運股前景係點？買唔買得過？
中國國務院召開常務會議，核准兩個核電項目，惟一眾核電股早段上升後轉急跌，中廣核礦業(01164)更跌2%，為何有利好消息仍要倒跌？核電喺內地發展空間大唔大？
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