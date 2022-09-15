蔡志忠等投資者拆售第2批美孚新邨舖位　呎價7200元起

資深投資者蔡志忠等的荔枝角美孚新邨一藍子舖位，今日(15日)加推第2批共10個舖位，售價由650萬至4,800萬港元，呎價由7,212元起，物業平均回報率逾3厘。

負責項目策劃的亞洲地產控股董事蔡家莉表示，今次加推的10個舖位，其中位於第4期2樓的125號舖，租客為知名幼稚園，面積約6,656方呎，售價4,800萬元，呎價約7,212元，以月租金約13.98萬元計，回報約3.5厘。另一舖第2期地下T27號舖，面積約1,531方呎，租客為體育會，售價1,300萬元，呎價約8,491元。該舖月租金約3.5萬元，回報率約3.2厘。

蔡又指，該屋苑屬於市區地鐵沿線最大型屋苑，購買該類舖位屬中長線投資者，不太受短期息口波動影響，而近期市場上的民生舖位甚受追捧，投資回報也遠勝住宅單位。而旗下該項目舖位出租率達100%，目前租約到期舖位，續約租金錄約8至10%加幅。至於首輪拆售已向買家送出30両黄金，今次購買第2批舖位首名買家，可獲贈名貴汽車一部。

8月首輪推售的美孚新邨舖位，在短短一星期內售出3個，其中2期平台55至57號舖，建築面積約2,184方呎，租客為髮型屋及足底按摩，月租金約8.1萬元，以3,200萬元售出，租金回報率約3厘，呎價約14,652元。