聯想：目標SSG業務收入按年增長至少兩成

聯想電訊盈科企業方案行政總裁李喆指，隨着企業數碼化轉型，對資訊科技行業前景樂觀，相信業務能隨行業規模一同擴大，目標收入翻倍。現時已在中國內地、香港及新加坡有業務，計劃拓展至中東、澳洲等地，而聯想集團現有的業務覆蓋亦可以有利市場拓展。

人才成為香港重要問題，李氏指出，目前公司有約4,000名員工，而去年聘用180至200名應屆畢業生，料今年能翻倍，另有在市場物色人才，計劃日後在大灣區內新聘600人。