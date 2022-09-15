聯想：目標SSG業務收入按年增長至少兩成
2022年09月15日 19:03
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聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恆
聯想集團(00992)去年成立方案服務業務集團(SSG)業務，集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恆表示，有關業務將讓集團由硬件設備公司，轉型至硬件及服務綜合企業，去年有關業務按年升30%，而經營利潤率達20%，未來會以「服務行先」，目標業務收入以按年20%至25%或以增長，而經營利潤率維持在15%至20%、勝同業的高水平。
聯想與電訊盈科(00008)上月成立聯想電訊盈科企業方案(Lenovo PCCW Solutions Limited)，他指出，由於企業方案複雜度較高，雙方合作能引入對方的專業技術人才，而且能與對方產生協同效應。合營公司主要業務分四大範疇，包括政府、交通、電訊及金融，將為客戶提供更多增值服務、差異化的訂製解決服務方案等，期望能增加客戶黏性，從而帶動收入及利潤。
聯想電訊盈科企業方案行政總裁李喆指，隨着企業數碼化轉型，對資訊科技行業前景樂觀，相信業務能隨行業規模一同擴大，目標收入翻倍。現時已在中國內地、香港及新加坡有業務，計劃拓展至中東、澳洲等地，而聯想集團現有的業務覆蓋亦可以有利市場拓展。
人才成為香港重要問題，李氏指出，目前公司有約4,000名員工，而去年聘用180至200名應屆畢業生，料今年能翻倍，另有在市場物色人才，計劃日後在大灣區內新聘600人。